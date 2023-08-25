Педагог Шаховской гимназии получила премию губернатора Московской области

Педагог русского языка и литературы гимназии поселка Шаховская Марина Уткина выиграл конкурс на денежное поощрение губернатора Московской области лучших учителей в регионе.

Как отмечает лауреат, программа подготовки к конкурсу была очень насыщенной.

«Справилась со всем, что было предложено. Разумеется, не жалею, что приняла участие в конкурсе. Очень рада успеху!» — подчеркивает педагог.

В августе исполнилось 40 лет работы Марины Уткиной в системе образования. В прошлом году она также участвовала в ассамблее по внеклассной работе в качестве классного руководителя.

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