В подмосковном Подольске пройдут гастроли Ереванского драматического театра

На сцене подольского театра выступят актеры Ереванского драматического русского театра им. Станиславского.

Заслуженный артист Армении Роберт Акопян представит моноспектакль «К вам обращаюсь…». Кроме этого, подмосковные театралы увидеть постановку «Фальшивая нота». Как отметил директор Подольского драмтеатра Олег Ефремов, гости покажут «хорошие мощные спектакли», которые стали лауреатами международных театральных фестивалей.

Отметим, Роберт Акопян ранее привозил спектакли в Москву. В Подольск артист приезжает впервые. Гастроли пройдут в рамках международного фестиваля «Живой огонь».

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