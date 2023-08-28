В подмосковном Подольске с большим успехом прошел крупнейший фестиваль славянской культуры

Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» в поселке Дубровицы (городской округ Подольск) собрал более 40 тысяч участников и зрителей.

Как отмечает глава округа Дмитрий Жариков, праздник славянской культуры с каждым годом становится все более популярным. Не случайно он прочно занял свою нишу в календаре — нынешний фестиваль имел уже 14-й порядковый номер. На Певческом поле у подножия Храма Знамения Пресвятой Богородицы десятки тысяч людей объединяются, чтобы окунуться в неповторимую атмосферу русской славянской культуры.

Главные события происходили на сцене. В певческом конкурсе состязались хоры со всего Подмосковья. Жюри пришлось основательно поломать голову, ведь каждый участник имеет свою творческую изюминку. В итоге лауреатами фестиваля признаны коллективы из Талдома, Зарайска и Шаховской. Хозяева также не остались без наград. Диплом первой степени вручен дуэту гармонистов «Подольчане» в составе Роман Мишин – Георгий Устинов.

В завершение праздника концерт дал великолепный хор имени Пятницкого. Весь день, добавим, работали ярмарка, музей, эко-подворье и другие интересные, познавательные площадки.