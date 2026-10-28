Зеленский испугался встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Владимир Зеленский обеспокоен возможным изменением баланса сил в мире после саммита России, США и Китая на полях АТЭС в ноябре. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, украинский лидер опасается, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может привести к перераспределению влияния. Он сравнил это с послевоенным устройством мира и выразил надежду, что такого сценария не случится.

Зеленский также отметил: современный мир фрагментарен и не похож на эпоху Второй мировой войны.

Ранее политолог Асселино раскрыл, на что придется пойти Украине ради мира.