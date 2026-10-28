Дочь Александра Михайлова показала редкий снимок с отцом

24-летняя Александра Михайлова, дочь народного артиста РФ Александра Михайлова, известного по комедии «Любовь и голуби», поделилась в социальных сетях совместным снимком с отцом, передает Womanhit.

На фотографии 82-летний актер предстал в привычном сдержанном образе: темная одежда и затемненные очки. Его дочь выбрала черную блузу без рукавов, кожаную кепку и ожерелье.

Фото: [ соцсети ]

«Это мы с папой радуемся подарку от прекрасной Виктории Жигуновой», — подписала девушка снимок.

Помимо семейного фото, Александра поделилась и новостями личной жизни. Сейчас у нее новый роман с коллегой Петром Рыковым, который значительно старше ее. Девушка уже познакомила избранника с родителями, и они отнеслись к ее выбору благосклонно.

Александра была замужем за Анатолием Черниковым, с которым училась во ВГИКе. Пара встречалась около шести лет, однако брак продлился меньше года. Расстались они без скандалов, а причины разрыва остаются неизвестными.

Ранее жена Гарика Мартиросяна показала редкий снимок с семьей.