Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья и вручил им награды

В мероприятии приняли участие порядка 200 человек, в том числе волонтеры, представители НКО и инициативных сообществ, координаторы и амбассадоры волонтерского движения, ветераны СВО.

«Здесь присутствуют те, кто смог организовать и вовлечь людей в очень важное волонтерское движение, которое сегодня в большей части посвящено тому, чтобы помогать нашим бойцам на передовой, а также проходить реабилитацию. Хочу подчеркнуть важность всех направлений, которыми вы занимаетесь. И на развернутой на форуме выставке представлены ваши изделия, и мы можем видеть, насколько важна помощь волонтеров в самых разных ситуациях — и в госпиталях, и при эвакуации, и на передовой, и во время реабилитации бойцов», — сказал губернатор.

Также участников форума поприветствовал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он отметил важность поддержки волонтерского движения.

«Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за эту встречу. Очень важно отмечать вклад волонтеров, уделять им внимание и оказывать посильную помощь. Спасибо, дорогие добровольцы, за ваш труд. Пусть огонь в ваших сердцах неизменно горит, а вы продолжаете делать все возможное и невозможное, чтобы помогать нашим парням на СВО», — сказал он.

Герой России, депутат Госдумы, зампред комитета по охране здоровья Людмила Болилая также поблагодарила волонтеров и подчеркнула, что важна любая помощь.

«Волонтерское движение еще совсем молодое, но его участники уже многое сделали — спасают людей, помогают, созидают, вселяют надежду. Даже тот, кто просто молится за наших бойцов, ждет их возвращения, вяжет для фронта носки или готовит горячую еду — уже оказывает огромную помощь. Такая моральная поддержка и надежный тыл очень важны», — сказала она.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 5/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 6/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 7/8 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 8/8

В рамках церемонии волонтерам вручили награды. К примеру, руководителю волонтерского движения «Шаховская нашим» Ирине Харьковой вручили почетную грамоту, а наставник движения «Волонтеры Подмосковья» в Долгопрудном Анастасия Корнева получила благодарственное письмо. Кроме того Андрей Воробьев вручил цветы Анне Юринской и ее 14-летней дочери Софии. Недавно девочка написала губернатору письмо, в котором рассказала, что мастерит для бойцов СВО открытки-талисманы с пожеланием «Храни вас Бог».

Также в рамках торжественного мероприятия была организована выставка, где были представлены созданные волонтерами изделия. В их числе — маскировочные сети, печи-буржуйки, антидроновые одеяла.

Помимо этого, прошла практическая часть. Волонтеры СВО обменивались лучшими практиками, делились опытом и обсуждали будущие совместные проекты. Параллельно прошла стратегическая сессия на тему развития добровольчества в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи.