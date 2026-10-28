Иноагент Макаревич стал оцтом в пятый раз

VOICE: 72-летний Андрей Макаревич сообщил, что его 42-летняя жена родила дочь

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

72-летний основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* сообщил радостную новость: его 42-летняя жена Эйнат Кляйн родила дочь, пишет VOICE. Артист опубликовал в социальных сетях фотографии с малышкой.

На снимках также запечатлен четырехлетний сын пары. Эйнат разрешила мужу показать лицо новорожденной. Под публикацией Макаревич оставил лаконичную подпись: «Вот как-то так».

Для Макаревича это уже пятый ребенок. У него есть внебрачная дочь Дана, которая родилась в 1975 году и сейчас живет в США. Дочь Анна появилась на свет в 2000 году от отношений с журналисткой Анной Рождественской. Сын Иван родился в 1987 году в браке с бывшей женой Аллой. Младший сын появился в 2022 году. Теперь семья пополнилась еще одной девочкой.

Незадолго до рождения дочери семья Макаревича пережила тревожные события. В июне музыкант с женой и сыном попали под ракетный обстрел в Израиле. Им пришлось 40 минут лежать на обочине, также пострадал их дом.

В конце июля журналистка Божена Рынска сообщила, что Эйнат беременна. На прошлой неделе Макаревич подтвердил эту информацию и неуклюже раскрыл пол будущего ребенка.

Ранее сообщалось, что звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев стал отцом в первый раз.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

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