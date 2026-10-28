Иноагент Макаревич стал оцтом в пятый раз
VOICE: 72-летний Андрей Макаревич сообщил, что его 42-летняя жена родила дочь
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
72-летний основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* сообщил радостную новость: его 42-летняя жена Эйнат Кляйн родила дочь, пишет VOICE. Артист опубликовал в социальных сетях фотографии с малышкой.
На снимках также запечатлен четырехлетний сын пары. Эйнат разрешила мужу показать лицо новорожденной. Под публикацией Макаревич оставил лаконичную подпись: «Вот как-то так».
Для Макаревича это уже пятый ребенок. У него есть внебрачная дочь Дана, которая родилась в 1975 году и сейчас живет в США. Дочь Анна появилась на свет в 2000 году от отношений с журналисткой Анной Рождественской. Сын Иван родился в 1987 году в браке с бывшей женой Аллой. Младший сын появился в 2022 году. Теперь семья пополнилась еще одной девочкой.
Незадолго до рождения дочери семья Макаревича пережила тревожные события. В июне музыкант с женой и сыном попали под ракетный обстрел в Израиле. Им пришлось 40 минут лежать на обочине, также пострадал их дом.
В конце июля журналистка Божена Рынска сообщила, что Эйнат беременна. На прошлой неделе Макаревич подтвердил эту информацию и неуклюже раскрыл пол будущего ребенка.
Ранее сообщалось, что звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев стал отцом в первый раз.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.