Опровержение мифов: теплая осень не гарантирует суровых зимних морозов

Климатолог Кокорин: теплая осень не гарантирует суровых зимних морозов

Общество

Аномально теплая осенняя погода не является предвестником суровой и холодной зимы. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. Специалист разъяснил, как фундаментальный закон сохранения энергии работает в масштабах планетарной атмосферы, подчеркнув отсутствие прямой зависимой связи между сезонами в конкретной географической точке. В свою очередь, метеорологи центра «Фобос» прогнозируют для большей части территории России мягкий сценарий предстоящей зимы. Об этом пишет ТАСС.

В обществе широко распространено представление о том, что за температурными аномалиями одного сезона обязательно следует компенсация в противоположную сторону. Однако климатолог Алексей Кокорин опроверг этот стереотип, отметив, что теплая осень никак не влияет на то, окажется ли зима морозной или умеренной. По словам эксперта, закон сохранения энергии в атмосфере действительно работает, но не в рамках конкретного региона или города, а в глобальном планетарном масштабе: если в одной точке Земли средняя температура превышает норму, то в другой области планеты наблюдается соразмерное похолодание.

Подобные обсуждения актуальны для жителей Сибири и Алтайского края, где после аномально жаркого лета октябрь и ноябрь также демонстрируют показатели выше привычной климатической нормы. Согласно текущим метеорологическим моделям, уже к декабрю температурный фон в этих регионах постепенно выровняется и войдет в рамки средних многолетних значений, не демонстрируя экстремальных отклонений в сторону аномальных морозов.

Схожие оценки дают и специалисты центра погоды «Фобос». Как отметил ведущий эксперт Евгений Тишковец, после температурных рекордов прошедшего лета на большей части территории России зимний период пройдет преимущественно по теплому и влажному сценарию. Таким образом, температурный баланс планеты формируется за счет перераспределения воздушных масс по всему земному шару, а не за счет смены «теплого» сезона «холодным» в отдельном регионе.

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