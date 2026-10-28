В ноябре россияне могут разместить сбережения под 14–15% годовых, однако привлекательные предложения банков нередко сопровождаются дополнительными условиями. Чтобы получить максимальный доход, клиентам может потребоваться тратить определенную сумму по карте, перевести зарплату или отказаться от снятия денег на несколько месяцев. Что выгоднее выбрать — банковский вклад или накопительный счет — и как не лишиться обещанных процентов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экономист, доцент кафедры управления РГГУ, член Комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате РФ Инна Литвиненко.

По словам эксперта, решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% позволило кредитным организациям поддержать привлекательные условия по сберегательным продуктам. При этом некоторые банки предлагают специальные программы, по которым доходность может достигать 15% годовых.

«Сейчас конец октября, грядет ноябрь, и банки активно предлагают новые условия», — отметила Литвиненко.

Экономист пояснила, что осенью спрос на банковские продукты может дополнительно поддерживаться сезонной финансовой активностью. В конце года люди нередко совершают крупные сделки, получают дополнительные доходы или планируют значительные покупки. Поэтому вопрос о том, где временно разместить свободные средства, становится особенно актуальным. Однако максимальная ставка, указанная в рекламе, далеко не всегда доступна каждому клиенту.

«Все зависит от того, какая сумма, на какой период, при этом может быть условие не снимать в течение месяца, либо должен быть зарплатный проект в этом банке. Если есть требования со стороны банка, которые человек исполнит, он получает дополнительные бонусные проценты», — перечислила эксперт возможные условия получения повышенной доходности.

Главное преимущество срочного вклада заключается в возможности зафиксировать процентную ставку на определенный период. Если банк предлагает выгодные условия на три месяца, клиент заранее знает, какую доходность получит при соблюдении договора. По словам Литвиненко, сейчас можно рассматривать предложения с доходностью порядка 14–15% годовых, в том числе на короткие сроки. Однако у такого решения есть недостаток: если деньги понадобятся раньше установленного срока, досрочное закрытие большинства вкладов приведет к потере значительной части начисленных процентов.

Накопительный счет, напротив, позволяет свободнее распоряжаться средствами. Его можно пополнять, а при необходимости снимать деньги, не закрывая сам счет.

«Можно открыть выгодный накопительный счет с возможностью получать проценты каждый месяц, и снимать в любой момент денежные средства», — рассказала экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Но здесь скрывается важный нюанс. Банки могут начислять проценты либо на ежедневный, либо на минимальный остаток за расчетный месяц. Во втором случае даже кратковременное снятие крупной суммы способно существенно уменьшить доход за весь период. Кроме того, повышенная ставка по накопительному счету нередко действует лишь первые два-три месяца. После завершения льготного периода банк может снизить ее до базового уровня, а также изменить условия начисления процентов в соответствии с договором. Поэтому ориентироваться исключительно на рекламные 15% годовых не стоит. Важно заранее выяснить, сколько денег реально удастся заработать за весь предполагаемый срок хранения.

Выбор между вкладом и накопительным счетом, как следует из рекомендаций Литвиненко, зависит прежде всего от того, когда владельцу могут понадобиться сбережения. Если человек располагает крупной суммой и уверен, что не будет пользоваться ею ближайшие несколько месяцев, срочный вклад с фиксированной ставкой может оказаться более предсказуемым вариантом. Если же деньги могут потребоваться в любой момент — например, на покупку автомобиля, ремонт или непредвиденные расходы, — удобнее рассмотреть накопительный счет.

Отдельно экономист обратила внимание на перспективу дальнейшего изменения ключевой ставки. Если Банк России в будущем продолжит ее снижение, банки могут пересмотреть доходность новых вкладов и накопительных счетов. При этом решение о дальнейшем снижении ставки пока не принято: регулятор будет ориентироваться на инфляцию и экономическую ситуацию.