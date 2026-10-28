В Видном взяли на контроль установление обстоятельств пожара в доме, в результате которого погиб подросток

Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел ночью в среду, 28 октября, в квартире на 10-м этаже многоквартирного дома в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского округа. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение одной из квартир на площади 32 кв. м.

Во время эвакуации 16-летняя девочка потеряла сознание от угарного газа и в последствии скончалась в медицинском учреждении. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Городская прокуратура также взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по ст. 109 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.