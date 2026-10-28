Бутылка в руках и шаткая походка: россиянин сдал в полицию пьяного водителя

В Новом Уренгое обычный визит на заправку обернулся задержанием нетрезвого водителя — и помог этому не инспектор, а бдительный горожанин. Аналитик департамента общественной безопасности Сергей Асеев приехал за бензином и заметил мужчину у «Газели» с бутылкой в руках. Дальше — разговор, вызов ДПС, протокол и лишение прав. О случае рассказал корреспондент интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Сам Асеев вспоминает: когда водитель вылез из машины и направился к зданию заправки, его походка красноречиво говорила сама за себя. Мужчина поинтересовался, почему тот садится за руль в таком состоянии, и услышал в ответ, что «выпил чуть-чуть, ничего страшного в этом такого нету». На этом спокойная часть истории закончилась — очевидец вызвал наряд.

Такая активная гражданская позиция — по сути, половина успеха в борьбе с пьянством за рулем. Но и ГАИ не сидит сложа руки: рейды идут постоянно. Причем проверяют не только нетрезвых водителей — внимание уделяют каждому нарушителю. Как отметил командир роты ДПС отдела ГАИ Нового Уренгоя Олег Творогов, на перекрестке Первопроходцев и Губкина при повороте налево водители порой просто не замечают пешеходов.

Статистика по-прежнему тревожная: в топе нарушений — превышение скорости, выезд на встречную полосу и управление автомобилем под градусом. За девять месяцев округ потерял на дорогах 15 человек, еще почти 250 ямальцев оказались в больницах.