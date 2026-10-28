Технический сбой: в Астраханской области объяснили ошибку в платежках за капремонт

В платежных документах за октябрь 2026 года часть собственников жилья в Астраханской области обнаружила отсутствие строки начисления взносов на капитальный ремонт. Как пояснили в региональном Фонде капитального ремонта многоквартирных домов, пропажа строки обусловлена техническим сбоем при формировании платежек. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие строки не освобождает граждан от оплаты и не означает списания долгов. Для погашения начислений астраханцам предложено дождаться двойного счета в ноябре либо воспользоваться QR-кодом из сентябрьской квитанции. Об этом сообщает интернет-издание «Астраханский листок» .

В октябре 2026 года собственники жилья в Астраханской области столкнулись с некорректным оформлением платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Из квитанций части граждан полностью пропала обязательная строка с начислением взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Инцидент затронул значительное число плательщиков и вызвал вопросы у населения региона.

Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов оперативно прокомментировал ситуацию, объяснив произошедшее сбоем в работе программного обеспечения при верстке и печати платежек. Представители фонда отдельно указали, что пропуск строки в текущем месяце не аннулирует накопившуюся задолженность и не отменяет обязанности по уплате взносов за октябрь. Все финансовые обязательства граждан остаются в силе в полном объеме.

Для урегулирования ситуации оператор капремонта предложил два варианта действий. Первый предполагает пропуск платежа в текущем месяце с последующей оплатой двойного начисления в квитанции за ноябрь 2026 года. Второй вариант позволяет не копить платежи и внести регулярный взнос за октябрь сразу, использовав QR-код или реквизиты из платежного документа за предыдущий месяц.