Сезон уступок: застройщики и продавцы жилья активизируют скидки к концу года

Конец года традиционно становится наилучшим временем для решения жилищного вопроса благодаря готовности застройщиков и частных продавцов идти на существенные уступки. Аналитики портала News.ru подчеркивают, что ключевыми драйверами спроса в этот период выступают реальные скидки, длительные рассрочки и субсидированные программы от девелоперов, закрывающих годовые планы продаж. Специалисты рекомендуют не рассчитывать на падение цен на недвижимость в 2027 году и принимать решение о сделке исходя из собственной финансовой готовности. Об этом сообщает интернет-издание News.ru .

На первичном и вторичном рынках недвижимости к концу года сложились благоприятные условия для потенциальных покупателей. Застройщики и собственники жилья активизируют продажи и охотнее соглашаются на индивидуальные условия. В условиях отсутствия тенденций к снижению стоимости квадратного метра эксперты не советуют откладывать приобретение квартиры на следующий год, поскольку выжидательная позиция чаще всего приводит к лишним финансовым затратам.

Главным стимулом для граждан, не зависящих напрямую от условий льготной семейной ипотеки, становятся специальные акции от девелоперов. Чтобы поддержать высокий уровень продаж, строительные компании запускают программы рассрочек, предлагают прямой дисконт и субсидированные варианты финансирования. Для тех, кто ждал существенного снижения чека или гибких условий оплаты, именно предновогодний период предоставляет максимум выгодных вариантов.

Вместе с тем аналитики рынка призывают трезво оценивать свои возможности и не затягивать с выходом на сделку в поисках «идеальных» рыночных показателей. Ждать идеальной конъюнктуры можно слишком долго, поэтому определяющим фактором при покупке недвижимости должна оставаться личная финансовая и моральная готовность покупателя.