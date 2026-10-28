Скандал вокруг Навроцкого: в Польше заговорили о трибунале

В Польше готовятся привлечь Навроцкого к Государственному трибуналу

Политика

Правящая коалиция Польши готовится отстранить от должности президента Кароля Навроцкого. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом стал новый виток скандала вокруг обвинений Навроцкого в сутенерстве в период работы охранником в отеле Grand в Сопоте. По словам собеседника агентства, чаша терпения переполнена, и будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения. Все члены коалиции сходятся во мнении, что Навроцкий недостоин занимать этот пост. Депутат также перечислил другие эпизоды: участие в драках футбольных хулиганов и публичное употребление снюсов.

По польскому законодательству прямого импичмента голосованием депутатов не предусмотрено. Процедура начинается со сбора не менее 140 подписей и подачи заявления спикеру сейма о привлечении главы государства к Государственному трибуналу. Чтобы выдвинуть обвинение, необходимо получить одобрение не менее двух третей всех депутатов. На период рассмотрения дела президент временно освобождается от своих обязанностей, и окончательное решение выносит трибунал.

Собеседник выразил надежду, что за отстранение проголосуют не только депутаты коалиции под руководством Дональда Туска, но и представители движения «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого. При этом он отметил: Ярослав Качиньский будет защищать Навроцкого, несмотря ни на что. Навроцкий вступил в должность в августе 2025 года. Сейчас идет его гражданский судебный процесс против портала Onet, журналисты которого опубликовали расследование о связях политика с криминалом.

Ранее стало известно, что встречи с президентом Польши Навроцким продают за $100 тыс.

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