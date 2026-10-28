Внимательность педиатра из Красногорска помогла выявить тяжелую анемию и спасти ребенка

REGIONS: врач из Красногорска спасла девочку от опасных осложнений анемии

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

В Красногорской клинической больнице благодаря внимательности педиатра удалось вовремя выявить серьезное заболевание у 12-летней девочки и предотвратить тяжелые осложнения. Об этом сообщает REGIONS.

К врачу-педиатру Екатерине Сергеевой мама привела дочь с жалобами на головокружение, бледность и обмороки. В этот раз к симптомам добавилась сильная боль в животе. При осмотре доктор сразу обратила внимание на тревожные признаки: выраженную бледность, дезориентацию и резкую боль, которая усиливалась при движении. По решению Сергеевой пациентку экстренно направили в Детский центр имени Рошаля с подозрением на аномальное маточное кровотечение. Там диагноз подтвердился: состояние осложнилось тяжелой анемией. Ребенку оказали срочную помощь в реанимации. Сейчас ее состояние стабилизировано.

Специалисты напоминают родителям девочек-подростков: за «обильными менструациями» может скрываться ювенильное маточное кровотечение. Срочно обратиться к врачу нужно, если есть очень обильные или длительные менструации, бледность, головокружения, обмороки, слабость, шум в ушах, боли в животе, усиливающиеся при движении. Врач в первую очередь проверит уровень гемоглобина и ферритина. Именно своевременная диагностика помогает избежать тяжелых осложнений. Так что не стоит откладывать визит к врачу. Внимательность и вовремя заданный вопрос могут спасти здоровье.

Ранее терапевт Налимова назвала скрытые причины постоянной усталости.

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Красногорск

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