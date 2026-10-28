Церковный календарь: поздняя Пасха 2027 года сдвинет даты постов и праздников

В 2027 году православная Пасха окажется одной из самых поздних за последнее время — верующие встретят Светлое Христово Воскресение 2 мая. Это почти на три недели позже, чем в 2026 году, когда праздник пришелся на 12 апреля. Из-за смещения даты Пасхи существенные изменения претерпит весь церковный календарь: сдвинутся сроки Великого и Петрова постов, а также празднования Вербного воскресенья, Вознесения и Троицы. При этом даты непереходящих двунадесятых праздников останутся неизменными. Об этом информирует православное издание «Правмир» .

Дата празднования Пасхи определяет весь пасхальный цикл и структуру переходящих праздников православного богослужебного года. Из-за смещения Светлого Христова Воскресения на 2 мая 2027 года Великий пост стартует существенно позже обычного — 15 марта (против 23 февраля в 2026 году), а Страстная седмица завершится 1 мая. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) верующие отметят 25 апреля.

Изменения затронут и летний период церковного календаря. Вознесение Господне в 2027 году выпадет на 10 июня, а День Святой Троицы (Пятидесятница) — на 20 июня. Из-за поздней Троицы существенно сократится продолжительность Петрова (Апостольского) поста: он продлится всего две недели — с 28 июня по 11 июля включительно. В то же время фиксированные даты таких праздников, как Рождество Христово, Крещение, Сретение и Благовещение, сохранят свое привычное положение в календаре.

Главное пасхальное богослужение традиционно состоится в ночь с 1 на 2 мая и будет включать крестный ход, пасхальную утреню и божественную литургию. Накануне, в Великую субботу, в храмах пройдет освящение куличей, пасх и яиц. Следующая за праздником Светлая седмица продлится до 8 мая: в эти дни по традиции в храмах продолжатся торжественные службы с колокольным звоном и раздачей верующим освященного артоса.