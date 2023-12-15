В подмосковном Подольске состоится концерт «Для органа с оркестром»

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (городской округ Подольск) в воскресенье пройдет концерт «Для органа с оркестром».

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, прозвучат произведения Баха, Вивальди, Чайковского в исполнении камерного оркестра «Академия Русской Музыки». В этом творческом коллективе выступают молодые музыканты из музыкальных учебных заведений столицы. Оркестр является лауреатом международной премии «Чистый звук» за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки.

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