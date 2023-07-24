В подмосковном Пушкино пройдет традиционный фестиваль «День варенья»

Историки утверждают, что традиции праздника уходят корнями в 19-й век, когда в усадьбе в широких медных тазах варилось лакомство, а на лужайках публика развлекалась спортивными играми — городками и крокетом. Организаторы современного «Дня варенья» бережно воссоздают атмосферу того времени, кропотливо изучают архивные записи, воспоминания и рецепты.

Фестиваль проводится уже в 11-й раз. В его программе уже полюбившиеся гостям экскурсия по усадьбе, ярмарки, мастер-классы под живую музыку. Само собой найдется место и для спортивного досуга — будет катание на лошадях, каяках и сапах. Подробнее со сценарием действа, которое состоится 5 августа, можно ознакомиться по ссылке (https://vk.com/@-173598360-muranovojam2023).