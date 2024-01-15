В подмосковном Раменском проходит выставка современных художников

Культура и спорт

Фото: [ДК «Сатурн» (Раменское)]

В выставочном зале дворца культуры «Сатурн» (городской округ Раменское) открылась выставка «Красочный калейдоскоп».

Посетителям представлены произведения «Творческого объединения современных художников». В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что название экспозиции воплотило в себе разнообразие взглядов художников М. Пилюгина, Т. Варакиной, О. Самсоновой, Е. Инкиной и других

Выставка продлится до 2 февраля.

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