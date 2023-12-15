В подмосковном Раменском успешно проведен крупный турнир по художественной гимнастике

Около 600 юных спортсменок приняли участие во всероссийском турнире по художественной гимнастике «Гжельские узоры».

На помост в Раменском выходили 600 девушек. Организаторы из местного спортклуба «Ника» во главе с Викторией Шиллерт при поддержке администрации округа постарались обеспечить высокий соревновательный уровень соревнования. Наряду с подмосковными командами, за награды спорили представительницы сильных спортшкол Москвы и Ярославля.

Призерами определялись в различных возрастных разрядах. Из подмосковных спортшкол отметим девушек из Раменского, Воскресенска и Красногорска.