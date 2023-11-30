В подмосковном Реутове открылась выставка художника-пейзажиста

Персональная экспозиция насчитывает 23 работы. Как отмечает художники, это уходящая деревня — без коттеджей, современных построек. Деревня, которую Николай Акимов полюбил, когда 35 лет назад вместе с семьей впервые уехал на все лето в Нижегородскую область. С тех пор он не расстается с кистями, холстами и маслом. Акимов работает в разных жанрах, но ближе всех художнику пейзаж, который любит за масштаб и безграничную свободу.

Выставка будет работать до 16 декабря.

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