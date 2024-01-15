В подмосковном Щелкове откроется выставка живописи

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, открытие вернисажа состоится в субботу. Член Союза писателей Москвы, Армении и Международного художественного фонда Нина Габриэлян известна созданием произведений в колористическом направлении живописи.

В рамках экспозиции художница представит полотна разных лет, среди которых пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и портреты.

Выставка продлится до 24 февраля 2024 года.

0+