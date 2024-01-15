В подмосковном Щелкове откроется выставка живописи
Фото: [Нина Габриэлян]
В Щелковском историко-художественном музее пройдет выставка живописи художницы Нины Габриэлян.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, открытие вернисажа состоится в субботу. Член Союза писателей Москвы, Армении и Международного художественного фонда Нина Габриэлян известна созданием произведений в колористическом направлении живописи.
В рамках экспозиции художница представит полотна разных лет, среди которых пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и портреты.
Выставка продлится до 24 февраля 2024 года.
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