В подмосковном Щелково у актера Александра Носика родился первенец

В Щелковском перинатальном центре у известного российского актера Александра Носика родилась дочка. Это первый ребенок в его семье.

«Будущие родители не только из Подмосковья, но и из разных регионов России выбирают нас для рождения своего малыша. Это неудивительно, ведь в нашем центре трудятся профессионалы своего дела, у нас установлено современное оборудование, и мы применяем передовые технологии в родовспоможении», – прокомментировал новость главный врач Андрей Пастарнак.

Услуги в медучреждении предоставляют бесплатно, по полису ОМС. Отмечается, что в перинатальном центре в Щелкове к каждому пациенту находят индивидуальный подход – врачи готовы ответить на все вопросы и обеспечить комфорт будущим родителям.

Александр Носик был ведущим телепередач «Хочу знать» и «Между нами, девочками», а наибольшую известность ему принесла главная роль в сериале «Возвращение Мухтара».