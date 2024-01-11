В подмосковном Сергиевом Посаде проходит праздничная ярмарка

Красногорская площадь в Сергиевом Посаде стала местом проведения праздничной ярмарки «Рождество Христово в Лавре».

Как отметил зампредседателя правительства Московской области – региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, на ярмарке можно найти уникальные подарки, разнообразные фермерскиепродукты, а также насладиться атмосферой праздника.

Посетителям предлагают горячий чай из самовара и вкусные угощения. Для детей организованы катание на лошадях, конкурсы, игры возле снежной крепости.

Рабочие дни ярмарки — 13, 14, 20, 21 января.