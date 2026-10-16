«Это же холестерин!». Доктор Мясников объяснил, почему американцы считают куриную кожицу опасной

Доктор Мясников: американцы удивились привычке есть куриную кожицу

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о реакции американских коллег на привычку есть куриную кожицу. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Когда в Америке я ел [куриную] кожицу, американцы, которые сидели со мной за столом, смотрели на меня как на самоубийцу [и говорили]: "Александр, это же холестерин!"» — вспомнил Мясников.

По его словам, он проигнорировал предостережение и продолжил есть.

Ранее врач Мясников рассказал, как нашел червей в легких у пациентки в Африке.

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