«Это же холестерин!». Доктор Мясников объяснил, почему американцы считают куриную кожицу опасной
Доктор Мясников: американцы удивились привычке есть куриную кожицу
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о реакции американских коллег на привычку есть куриную кожицу. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
«Когда в Америке я ел [куриную] кожицу, американцы, которые сидели со мной за столом, смотрели на меня как на самоубийцу [и говорили]: "Александр, это же холестерин!"» — вспомнил Мясников.
По его словам, он проигнорировал предостережение и продолжил есть.
Ранее врач Мясников рассказал, как нашел червей в легких у пациентки в Африке.