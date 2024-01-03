В подмосковном Серпухове Федерация бокса России проводит новогодние елки

Сказочная новогодняя Елка под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России» снова дарит счастье и радость россиянам. В этом году Елка проходит на уникальной площадке Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы».

Посетителям доступны развлечения по мотивам русских народных сказок, самая длинная ледяная горка, современные аттракционы, зоны активного отдыха, каток, мастер-классы от именитых боксеров, праздничные представления, квесты, подарки и розыгрыш призов от Федерации бокса России. И все это — совершенно бесплатно.

«Я вырос в Сибири и там настоящая зима, делают ледяные фигуры, которых нет в Москве. Здорово, что в Московской области — Серпухове — у людей есть возможность окунуться в детство и сказку. На Рождественских Елках обалденная атмосфера, много вкусной еды и чай для гостей. Здорово, что праздник объединяет людей разного возраста, здесь все равны и могут почувствовать себя детьми», — отметил экс-чемпион мира WBA Федор Чудинов.

Дети, ради которых организованы елки, могут поучаствовать в играх по мотивам русских народных сказок, покататься на аттракционах и упряжках с оленями, угоститься настоящими русскими блинами, поучаствовать в мастер-классах и развлечь себя множеством других бесплатных активностей с аниматорами. Самое главное — абсолютно каждый ребенок имеет возможность получить сладкий новогодний подарок и пообщаться с настоящим Дедом Морозом.

«Мы приехали в первый раз по совету друзей и нам очень нравится. Обошли все локации, участвовали в конкурсах и пойдем за подарками к Дедушке Морозу для моих дочек. Надеюсь, что в течение новогодних каникул приедем еще раз. Девочки говорят, что им очень весело, они успели побороться с рыцарем, выиграли во втором раунде, катались на оленях, играли с хаски», — поделились гости мероприятия.

Праздничные мероприятия продлятся вплоть до 8 января включительно.