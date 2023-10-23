В подмосковном Серпухове открылась выставка, посвященная зубру

В музейно-выставочном центре Серпухова начала работу выставка «Зубр возвращается». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка приурочена к 75-летию создания Центрального зубрового питомника — первого в России по разведению уникального животного. На экспозиции представлены информационные планшеты, графические, живописные и скульптурные работы мастеров анималистики. Помимо этого можно ознакомиться с работами начинающих художников Серпухова, посвященными зубрам.

Выставка завершится в начале декабря 2023 года.

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