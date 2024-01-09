Три тонны плова съедено в подмосковном Серпухове в ходе представлений от Федерации бокса России

«Рождественскую сказку Федерации бокса России» в Серпухове посетили свыше 175 тысяч человек.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Московской области, сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма. Перед гостями выступали Клава Кока, Кравц, Отец Фотий с хором Русский Формат, НЛО, Хор Сретенского Монастыря и другие исполнители. Работали бесплатные аттракционы, состоялись катания на лошадях, хаски, оленях и разнообразные мастер-классы.

Подсчитано, что в ходе новогодних представлений было съедено более 20 тысяч блинов, три тонны плова, ⁠десять тысяч порций полевой каши, выпито 320 тысяч чашек чая.

Отмечается, что мероприятие активно посещали дети из интернатов и малообеспеченных семей.