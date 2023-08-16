В подмосковном Солнечногорске пройдет крупный рок-фестиваль

В Солнечногорске в субботу состоится фестиваль рок-музыки «М-11». Музыкантам предоставлена главная летняя сцена на набережной озера Сенеж.

Фестиваль проводится уже в третий раз и постепенно набирает популярность. Организаторами выступили молодежный центр «Подсолнух» и рок-бар «Коммуналка».

В гости к солнечногорцам приедут группы из Москвы, Клина и Зеленоградского административного округа. Для того чтобы определиться с участниками, были устроены несколько отборочных туров. При хорошей погоде ожидается, что фестиваль посетят около полутора тысяч человек.

В Подмосковье более тысячи баскетболистов участвовали в этапе губернаторского турнира.