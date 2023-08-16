В Подмосковье более тысячи баскетболистов участвовали в этапе губернаторского турнира

В играх принимали участие более тысячи спортсменов в шести возрастных категориях. В состязаниях мужчин и юношей лучшими были команды «Авангард» (Коломна), «Лобня», «УОР № 3» (Химки). Среди представительниц прекрасного пола преуспели коллективы «Капибары» (Мытищи), «Ногинск» и «Просто гении» (Мытищи).

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском капитально ремонтируют больницу.