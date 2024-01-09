В подмосковном Солнечногорске состоится концерт академической музыки

Культура и спорт

Фото: [Культурно-досуговый центр «Тимоново» (городской округ Солнечногорск)]

Культурно-досуговый центр «Тимоново» (городской округ Солнечногорск) приглашает на концерт музыканта Сергея Фёдорова и хора Никольского храма.

По информации регионального Министерства культуры и туризм, зрители смогут насладиться духовной музыкой, классическими ариями и академическими эстрадными произведениями. Для культурного мероприятия предоставляется большой зал центра.  

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