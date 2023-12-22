В подмосковном Солнечногорске устроят новогоднюю встречу у рояля
Фото: [Культурно-досуговый центр «Тимоново»]
Солнечногорский Культурно-досуговый центр «Тимоново» в понедельник приглашает провести вечер у рояля.
Как отмечают в Министерстве культуры и туризма Московской области, организаторы гарантируют уютную и теплую атмосферу, чтобы насладиться любимой музыкой в хорошей компании. Примечательно, что вход свободный.
В КДЦ «Тимоново», напомним, три года сделали капитальный ремонт и теперь это один из центров культурной и общественной жизни Солнечногорска.