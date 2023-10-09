В подмосковном Ступине 400 легкоатлетов пробежали традиционный кросс

Сильный дождь не помешал собраться в Ступине любителям бега на популярный «Осенний кросс».

На старт в парке имени Островского вышли почти 400 участников из девяти муниципалитетов Подмосковья. Как сообщили организаторы, на их предложение перенести соревнование, последовал дружный отказ. Самые маленькие бегуны преодолевали 600 метров, для подростков была подготовлена 2-километровая трасса, для взрослых — 3,6 километра.

Каждому участнику вручили памятную медаль в виде кленового листа. Победители и призеры награждены дипломами и кубками. «Осенний кросс» закрыл летний беговой сезон.