В подмосковном Ступине отреставрирован дом декабриста Шаховского

Усадьба построена в 18-м веке и является культурным наследием федерального значения, отмечают в подмосковном Министерстве имущественных отношений Московской области. Арендатор компания «АрхМонумент» выполнил условия соглашения по реставрации, вложив в нее 250 млн. руб. Далее возьмутся за благоустройство парка. Историческое место вновь обретет былую привлекательность.

По договору, когда восстановление усадьбы закончится, аренда будет стоить 1 рубль за квадратный метр в год. В планах инвестора — создание в Верзилово гостиничного комплекса, который привлечет в Подмосковье большое количество туристов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове знаменитый мастер по тайскому боксу провел урок для долголетов.