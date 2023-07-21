В подмосковном Серпухове знаменитый мастер по тайскому боксу провел урок для долголетов

С большим успехом прошел в Серпухове показательный урок от чемпиона мира по тайскому боксу, президента местной федерации по виду спорта Дильшода Мирзаева.

Участниками мастер-класса стали более 50 долголетов из Домодедова, Подольска, Протвина, Пущина, Серпухова, Ступина и Чехова. Вместе с чемпионом эффектные приемы муай-тая продемонстрировали его юные ученики. После активной разминки прошла тренировка, показательные поединки, в которых приняли участие и самые смелые долголеты.

Дильшод Мирзаев остался усердным старанием «новичков» тайского бокса. По признанию же долголетов, они почерпнули много интересного и разрядились эмоционально.

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