В подмосковном Ступине пройдет уникальная историческая выставка

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция насчитывает около 120 предметов из фондов Государственного музея-заповедника «Александровская слобода». Среди них подлинные археологические находки и реконструкции элементов убранства царских дворцов, живописные полотна, образцы оружия и одежды.

Состоятся также лекции, интерактивные программы и многое другое. Выставка будет работать до 17 марта 2024 года. Подробности на сайте музея.

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