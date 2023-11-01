В подмосковном Воскресенске появится первый в округе стадион с искусственным покрытием
Фото: [Светлана Плотникова]
Футбольное поле с искусственным газоном оборудуют в спорткомплексе «Горняк» в микрорайоне Лопатинский (городской округ Воскресенск).
В настоящий момент производится укладка искусственной газонной травы, производится подготовка основания под беговые дорожки для последующего асфальтирования. Это будет первый стадион с искусственным покрытием в городском округе.
В Лопатинском проживает около 15 тысяч человек. Появление современного спортивного объекта будет способствовать развитию спорта в отдаленном от центра микрорайоне. Завершить работы строители планируют до конца 2023 года.