В подмосковном Воскресенске появится первый в округе стадион с искусственным покрытием

Футбольное поле с искусственным газоном оборудуют в спорткомплексе «Горняк» в микрорайоне Лопатинский (городской округ Воскресенск).

В настоящий момент производится укладка искусственной газонной травы, производится подготовка основания под беговые дорожки для последующего асфальтирования. Это будет первый стадион с искусственным покрытием в городском округе.

В Лопатинском проживает около 15 тысяч человек. Появление современного спортивного объекта будет способствовать развитию спорта в отдаленном от центра микрорайоне. Завершить работы строители планируют до конца 2023 года.