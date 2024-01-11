В подмосковном Воскресенске пройдет вечер романса

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, прозвучат классические, бытовые и городские романсы в исполнении солистов клуба «Ретро 55+» и вокалистов учреждений культуры городского округа. Артисты также расскажут об истории создания исполняемых произведений.

Организатором концерта выступил местный муниципальный «Центр развития культуры», созданный в прошлом году.

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