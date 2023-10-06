В подмосковном Звенигороде открылась крупная выставка великих художников

С приветственными словами к участникам и гостям обратились глава регионального Министерства культуры и туризма Василий Кузнецов и глава муниципалитета Андрей Иванов. Они единодушно отметили большую важность события, что оно окажет огромное влияние на культурную жизнь области.

На выставке экспонируются около шестидесяти картин великих русских мастеров пейзажа. Среди них произведения Исаака Левитана, Алексея Саврасова, Василия Поленова, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря и других. Отметим, для Звенигородского Манежа это дебютный проект после серьезной, основательной реставрации.

Куратор выставки, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков напомнил, что Исаак Левитан часто любил приезжать в Звенигород для работы на природе. Организаторы выставки подготовили для посетителей интересную мультимедийную программу.

Срок работы уникальной выставки - до конца февраля 2024 года - рассчитан на то, что ее смогут посетить большое количество ценителей живописи.