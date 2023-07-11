В подмосковных Химках большой популярностью пользуется колесо обозрения

«Высота нового колеса обозрения — 50 метров. Жители просили установить его на месте старого аттракциона, который демонтировали почти пять лет назад. Это стало возможным в рамках масштабной реконструкции парка Толстого, которую мы проводим при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После монтажа колеса здесь ежедневно любуются видами окрестностей тысячи человек. Летом работают кондиционеры, зимой в каждую кабинку подается тепло.

Аттракцион привлекает внимание не только тех, кто желает совершить обзорную экскурсию. Сюда приходят на пленэр воспитанники Центральной детской школы искусств. По словам руководителя школы, депутата местного Совета Инны Монастырской, юные художники проявляют большое старание при работе над изображением колеса обозрения, их работы выставляются на различных площадках.