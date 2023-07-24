В подмосковных Химках состоялся фестиваль фантастических персонажей

Более шести тысяч человек стали участниками фестиваля Мегакон, который прошел в химкинском торговом центре «МЕГА». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

Организаторы подготовили масштабную программу для детей и взрослых. Можно было выбрать площадку на любой вкус. За это руководство МЕГИ благодарит своих деловых партнеров.

«Тысячи людей погрузились на один день в мир фантастики. Встречи с любыми киногероями, мастер-классы лучших К-Pop танцоров Анастасии Агеевой и Маши Илай, комиксы, конкурс косплееров, танцы, розыгрыши призов. Кругом улыбки и восторженные обсуждения. У всех впечатлений — масса!» — отметила руководитель отдела по работе с сообществами и программами лояльности торгового дома Нина Проселкова.

На главной сцене фестиваля с большим зрительским интересом состоялась презентации издательства BUBBLE. новых проектов создателей российских комиксов. Актеры и режиссеры фильма «Майор Гром: Игра» Александр Сетейкин, Андрей Трушин, Роман Котков, Сергей Горошко пообщались с гостями фестиваля. А в завершение фестиваля концерт дала группа «Chill cheese».