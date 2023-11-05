В подмосковных Луховицах состоялось первенство Московской области по армрестлингу

В День народного единства в Луховицах состоялось одно из самых интересных и зрелищных событий юниорского спорта в регионе — Первенство Московской области по армрестлингу.

Отмечается, что в соревнованиях, которые состоялись в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» им. Юрия Борзаковского, приняли участие сто шестьдесят юниоров из пятнадцати городов Подмосковья.

Самые сильные из разных городов Подмосковья боролись за чемпионские звания и за выход на Всероссийские соревнования, которые пройдут в Орле. Такое состязание Луховицам довелось принимать впервые несмотря на то, что этот вид спорта в округе вполне развит.

«Для нас это дебютное Первенство, которое проходит впервые в Луховицах. Благодарность, конечно же, команде губернатора Московской области Андрея Воробьева, министру спорта Московской области, главе г. о. Луховицы Сергею Александровичу Тимохину, что помогают, развивают, делают колоссальные шаги вперед в развитии спорта», — рассказал тренер по армрестлингу из Луховиц Алексей Ручнов.

Накануне глава Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, а также пригласил посетить стенд Подмосковья, установленный на ВДНХ в рамках выставки «Россия».