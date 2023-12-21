В подмосковных парках состоится праздник в стиле ретро

Как отмечает региональное Министерство культуры и туризма, подготовлена обширная программа — квесты, дискотеки, мастер-классы и многое другое. Так, в парке культуры и отдыха «Пегас» (Егорьевск) устроят выставку винтажных новогодних игрушек. В парке «Пестовский» (Балашиха) состоится анимационный зимний флешмоб, в усадьбе Кривякино (Воскресенск) можно посетить бар-самовар «По чайку!» и прокатиться на лошадях. посетить творческие мастерские.