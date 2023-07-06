В Подольске дали старт межрегиональным военно-патриотическим сборам

Межрегиональные военно-патриотические сборы начались в Подмосковье, передает областное Министерство информационных и социальных коммуникаций. При поддержке ведомства старт сборам дали в Подольске.

Сборы проводятся в четвертый раз. В этом году в них участвуют представители Подмосковья, Волгоградской области, Санкт-Петербурга и ЛНР. Ребятам от четырнадцати до восемнадцати лет.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, сборы будут длиться девять дней. В течение этого периода участники будут жить в настоящих полевых условиях. Благодаря опытным наставникам ребята улучшат свою физическую подготовку и получат новые прикладные навыки.

Участников ждет четырнадцать мастер-классов по разным видам подготовки ВС РФ. В дальнейшем полученные навыки помогут ребятам пройти цикл военно-патриотических игр. Их проводит областной штаб «Юнармии».

Участников также ждут спортивные игры, показы кинофильмов, викторины.