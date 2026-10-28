В Подмосковье ликвидировали почти 30 свалок на сельскохозяйственных землях

С начала 2026 года в Подмосковье ликвидировали 29 свалок на землях сельскохозяйственного назначения, последние три — в октябре. Объемы составили от 5 до 64 тыс. кубометров, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Свалки выявляют специалистами Минэкологии, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и другими надзорными ведомствами, а также сотрудниками правоохранительных органов. Работы по разбору завалов проводят силами администраций муниципальных образований. В ведомстве подчеркнули, что размещение мусора на землях сельскохозяйственного назначения вызывает не только негативное воздействие непосредственно на почву, но и за счет миграции загрязняющих веществ может привести к заражениям водоносных горизонтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.