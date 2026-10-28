Невролог Люберецкой больницы рассказала, как легче запомнить симптомы инсульта

Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной клинической больницы, невролог Лариса Сметана рассказала, как легче запомнить симптомы инсульта. Советы специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

«Для студентов медицинских образовательных учреждений для лучшего запоминания часто используют слово „удар“. Если расшифровывать по буквам, то это — улыбка, движение, артикуляция, решение», — сообщила врач.

Так, в случае инсульта у человека получается кривая улыбка. Также внезапно нарушается координация и равновесие, возникают боль и онемение в конечностях с одной стороны тела. Помимо этого, отмечается нарушение речи и спутанность сознания.

В случае возникновения хотя бы одного из этих симптомов, необходимо сразу же вызывать скорую помощь.

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