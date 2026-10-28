Синяки, камеры, суд: как отец из Каширы доказал насилие над трехлетней дочерью и лишил мать прав
REGIONS: Каширский городской суд лишил мать родительских прав за избиение дочери
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Историю судебного процесса, в котором юрист Марина Рыбакова представляла отца трехлетней девочки, специалист описала на своей странице в соцсетях. Дело рассматривал Каширский городской суд, сообщил REGIONS.
Мужчина стал замечать на теле дочери синяки и царапины, когда возвращался с работы. Супруга объясняла повреждения просто: ребенок упал с горки или его поцарапала уличная кошка. Постепенно отец заподозрил неладное. К трем годам девочка так и не начала говорить, поэтому рассказать о происходящем сама не могла.
Тогда мужчина установил в квартире камеры. Записи показали, что мать ребенка систематически его избивает. Отец обратился за помощью к юристу, и вместе они пришли в органы опеки и ПДН. Разбирательство затянулось на семь месяцев. По словам Рыбаковой, суд в итоге принял решение лишить мать родительских прав. Теперь девочке предстоит работать с психологом.
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