Синяки, камеры, суд: как отец из Каширы доказал насилие над трехлетней дочерью и лишил мать прав

Мужчина стал замечать на теле дочери синяки и царапины, когда возвращался с работы. Супруга объясняла повреждения просто: ребенок упал с горки или его поцарапала уличная кошка. Постепенно отец заподозрил неладное. К трем годам девочка так и не начала говорить, поэтому рассказать о происходящем сама не могла.

Тогда мужчина установил в квартире камеры. Записи показали, что мать ребенка систематически его избивает. Отец обратился за помощью к юристу, и вместе они пришли в органы опеки и ПДН. Разбирательство затянулось на семь месяцев. По словам Рыбаковой, суд в итоге принял решение лишить мать родительских прав. Теперь девочке предстоит работать с психологом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обсудили вопросы детской безопасности.