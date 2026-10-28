Подмосковные спортсмены завоевали награды на чемпионате и первенстве Европы по муайтай

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей — три золотые и две бронзовые — на чемпионате и первенстве Европы по муайтай 2026, которые прошли в Париже (Франция). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Радомир Сербин (51 кг, Одинцово) в элитном дивизионе, Раиса Зудина (34 кг, Люберцы) в категории U-12 и Вероника Зудина (36 кг, Химки) также в категории U-12 смогли одержать победу.

Михаил Беляев (38 кг, Сергиев Посад) в категории U-14 и Артем Кипайкин (51 кг, Королев) в категории U-16 оказались бронзовыми призерами.

По итогам турнира сборная России заняла первое общекомандное место на турнирах, состязания прошли в Париже с 17 по 25 октября на арене Halle Georges Carpentier. Их участниками стали 594 спортсмена из 44 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.