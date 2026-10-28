Под Солнечногорском стартовал капремонт детского сада «Елочка»

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск начался капитальный ремонт МБДОУ № 27 «Елочка», рабочие вышли на площадку с 20 октября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет средств областного бюджета, его завершат в 2027 году.

Площадь учреждения составляет более 1,7 тыс. кв. м, в нем проведут демонтаж, монтаж инженерных систем, фасадных и кровельных работ, благоустройство территории. На объекте трудятся 31 рабочий, два инженерно‑технических специалиста и две единицы техники. На данный момент строители ведут демонтаж внутренних конструкций.

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