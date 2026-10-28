Стало известно о выходе 89-летнего Кончаловского из учредителей кондитерской жены

Super: Кончаловский вышел из учредителей кондитерской «Сладкое Соленое» Высоцкой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

89-летний российский режиссер Андрей Кончаловский больше не является учредителем кондитерской «Сладкое Соленое», которая принадлежит его супруге, 53-летней актрисе Юлии Высоцкой, сообщает Super. Изменения в составе учредителей были зарегистрированы 26 октября. Ранее режиссеру принадлежало 55% компании.

Кондитерская работает с марта 2013 года. Основные направления ее деятельности — ресторанный бизнес и доставка еды. В 2025 году финансовые показатели компании заметно улучшились. Выручка выросла в полтора раза и достигла ₽24,5 млн. Прибыль также увеличилась: с ₽189 тысяч до ₽253 тысяч.

Несмотря на выход из кондитерской, Кончаловский остается учредителем шести других компаний. Их совокупная выручка за 2025 год составила ₽43 млрд. В этот список входят «Планета Здоровья Холдинг», «Планета Здоровья», «Крон», «Продюсерский центр», «Форум» и «Кмвендинг».

Ранее актриса Юлия Высоцкая показала себя без макияжа и укладки.

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